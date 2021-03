Toni su Prandelli: “Gesto coraggioso. Firenze non c’entra”

Pochi giorni fa Luca Toni era stato a Firenze e aveva potuto seguire da vicino le vicende della Fiorentina. L’ex attaccante viola oggi commenta così l’addio di Cesare Prandelli: “Il suo è stato un gesto di grande coraggio. Ha capito che non ne poteva più, lo stress è una brutta bestia, e ha messo davanti l’interesse della squadra e della Fiorentina per non rischiare contraccolpi sul campo” il pensiero di Toni intervistato dal Messaggero. Secondo l’ex Scarpa d’Oro il motivo scatenante non ha niente a che vedere con il troppo amore per Firenze: “Cesare è abituato a lavorare ad alti livelli, non ha sofferto la pressione della città”. Secondo Toni insomma Prandelli ha staccato la spina per una somma di cose.