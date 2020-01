Tomiyasu: “Meritavamo la vittoria, ma è andata così. Gara difficile”

Come il vice di Mihajlovic, De Leo, e l’autore del pari emiliano, Riccardo Orsolini, anche il terzino Takehiro Tomiyasu pensa che siano due punti persi per il Bologna. Queste le sue battute dalla mixed zone del Dall’Ara:

Sapevamo che con la Fiorentina non sarebbe stato facile, ma per come abbiamo giocato e per quello che si è visto durante i 90′ avremmo meritato sicuramente la vittoria. Peccato, è andata così, il risultato non ha premiato la qualità che abbiamo messo in campo.