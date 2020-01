Orsolini: “Avremmo meritato di vincere, partita dominata. Punizioni? Mi ha insegnato Miha”

Riccardo Orsolini, euforico, intervistato a caldo da Dazn:

“L’abbiamo ripresa per i capelli, era una partita da vincere. Senza nulla togliere alla Fiorentina, abbiamo dominato. Per occasioni fatte, per gioco creato, avremmo meritato qualcosa di più. Sbagliare fa parte del mestiere, la stanchezza si fa sentire, ma al 90′ la palla l’ho alzata bene. Teniamoci stretto il punto e andiamo avanti. Ieri Mihajlovic mi spiegava come calciare, sono dettagli che fanno la differenza. Nazionale? Difficile, penso a far bene al Bologna, Mister Mancini sceglierà, sarebbe un orgoglio. Non dico che non ci spero.”