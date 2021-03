Toccafondi (IV): “Fiducioso sul Franchi, necessario il contributo del Ministero”

Gabriele Toccafondi, membro della Camera dei Deputati per Italia Viva, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per commentare le parole del Ministro della Cultura Dario Franceschini:

Sul Franchi resto fiducioso. Se lo stadio è equiparato ad un’opera di altissimo valore culturale dalla Soprintendenza, allora il ministero dovrà aiutare il comune nel restauro e nel mantenimento. Giusto che il Ministero dei Beni Culturali faccia la propria parte. Le parole di Franceschini sembrano in linea con questa tesi. In generale devo far notare che un investitore straniero è scoraggiato dai tanti episodi che hanno accompagnato anche Commisso durante questa vicenda. Firenze e la Regione Toscana avrebbero bisogno di investimenti reali, ma le difficoltà per realizzarli sono tante.