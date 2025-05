Tifosi viola: il ‘Nodo Capecchi’ guarisce anche l’arte

Nel giardino dello studio del professor Francesco Bardini, in via Carrand a Le Cure, come leggiamo su firenzedintorni.it si trova un’opera unica, realizzata dello scultore sestese Delio Granchi (1910-1997): una raffigurazione femminile che riposa sdraiata a terra, in tutta la sua bellezza. Essendo all’aperto e quindi esposta alle intemperie, con il passare del tempo la scultura ha subìto il distacco degli arti inferiori.