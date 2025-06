Tifosi del Genoa acquistano in massa biglietti per la Samp. Il club li annulla

La Genova pallonara sta vivendo emozioni opposte, da una parte l'ansia di un playout che rischia di far definitivamente retrocedere in C la Sampdoria. Dall'altra l'euforia per una bella stagione in Serie A del Genoa. E in un clima del genere gli sfottò sono all'ordine del giorno. L'ultimo dei quali è degno di menzione. A scriverne è La Gazzetta dello Sport.

La Samp ha infatti messo in vendita i tagliandi per la gara del Ferraris che determinerà la permanenza o meno dei blucerchiati in cadetteria. Biglietti messi in vendita a prezzi ultra-popolari (1, 2, 5 euro...) per riempire l'impianto. Ma da subito si è assistito ad un flusso anomalo di acquisti. Lo zampino ce l'hanno messo i tifosi del Genoa che hanno acquistato in massa biglietti per lasciare poi lo stadio semi-vuoto. Quel che è saltato all'occhio sono i nominativi scelti dai tifosi del Grifone: 'tanti Massimo Ferrero - ex presidente del Doria che non perde occasione per parlare del suo passato in blucerchiato -, "Olly Balorda Nostalgia" - cantante di fede doriana -, Gabriele Gravina, considerato dai genoani uomo di favore nel trattamento riservato alla Samp, "Parte lesa" (come aveva definito la Samp il suo presidente Manfredi dopo il caso Brescia), Mbaye Niang. Poi nomi di altri ex blucerchiati come Fabio Bazzani, Francesco Flachi, Sergio Volpi, Edoardo Garrone e anche ex rossoblù come Diego Milito'. La Sampdoria ha fatto sapere che annullerà i biglietti palesemente assurdi.