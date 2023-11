Tifosi Bologna in massa al Franchi, Sartori chiama: “Non è che c’è altro posto?”

Il Bologna vola, i tifosi emiliani sono pronti a riversarsi al Franchi per entrare nella sosta in zona Europa

Come riporta Radio Bruno, c'è talmente tanta richiesta da parte dei tifosi del Bologna per la partita di domenica in casa della Fiorentina che, dopo l'esaurimento nell'arco di poche ore del settore ospiti, il dirigente rossoblù Giovanni Sartorisi è sentito di telefonare al dg viola Joe Barone per chiedere se ci fosse modo di riservare altri posti ai sostenitori della sua squadra. Il Bologna vola sulle ali dell'entusiasmo, è imbattuto dalla prima giornata e occupa attualmente il sesto posto in classifica.