Thuram Jr e la prima a San Siro: per entrare il figlio d’arte deve ricorrere a Google…

Marcus Thuram, figlio di Lilian, ex difensore di Juventus e Parma, sarà impegnato questa sera con il suo Moenchengladbach a San Siro. Alle 21, infatti, è in programma la sfida di Champions League contro l’Inter. L’attaccante del Borussia, cercato in passato dalla Fiorentina, è stato protagonista di un curioso siparietto. Marcus, per entrare alla scala del calcio, ha dovuto provare la propria identità ad uno steward un po’ troppo fiscale. Ed ecco il colpo di genio di Thuram: smartphone in mano, il calciatore digita il suo nome su Google e invita lo steward a verificare la sua identità. Via libera, finalmente. A riportarlo è Sky Sport.