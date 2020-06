Thereau, ipotesi ritiro. Ma un club ambizioso di Serie B lo tenta

Futuro da scrivere per Cyril Thereau. L’attaccante della Fiorentina, in scadenza domani, piace all’Union Saint Gilloise e tuttomercatoweb riferisce anche di un sondaggio da parte della Reggina. Il club calabrese, neopromosso in Serie B, ha grandi ambizioni e in attacco potrà già contare su due “nomi” come Denis e Menez. Thereau starebbe anche valutando la possibilità di appendere le scarpette al chiodo. Situazione in evoluzione, giorni caldi. AG. THEREAU: “A FIRENZE SCELTE STRANE…”