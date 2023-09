Terremoto Marocco: la UEFA osserverà 1′ di silenzio su tutti i campi

Come si può leggere sul sito UEFA.com da domani e fino al 21 Settembre verrà svolto un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime del terremoto in Marocco. Di seguito il comunicato UEFA:

"Da domani e fino al 21 settembre, la UEFA osserverà un minuto di raccoglimento in tutte le prossime partite delle squadre nazionali e delle competizioni per club in memoria delle vittime del tragico terremoto in Marocco. Il calcio europeo è al fianco del popolo marocchino in questo momento difficile."