Gianfranco Teotino, giornalista ed ex responsabile della comunicazione viola, è intervenuto a Radio Sportiva: “Fiorentina? C’è la necessità da parte della società di allargare le fonti di ricavo e di impiegare al meglio queste risorse. Lo scorso mercato estivo è stato sbagliato, mentre in quello di gennaio si sono poste le basi per un futuro più interessante”.