Tegola Betis, frattura per Isco: “La voglia di tornare in campo non passerà”

Isco
Pesante infortunio per German Isco, calciatore del Betis: dovrà stare fuori per diverso tempo, c'è la frattura
Redazione VN

Il fuoriclasse del Betis, Isco, vero mattatore dei viola nella passata stagione in Conference League, ha subito un grave infortunio in questa pre-season (fratture del perone), che lo vedrà costretto a stare fuori per diverso tempo. Queste le parole dello spagnolo su Instagram:

Un osso può rompersi, ma il mio atteggiamento, la mia forza e la mia voglia di tornare non si romperanno mai. Grazie di cuore per i vostri messaggi di sostegno e per l’affetto, mi sento un privilegiato.

 

