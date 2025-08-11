Il fuoriclasse del Betis, Isco, vero mattatore dei viola nella passata stagione in Conference League, ha subito un grave infortunio in questa pre-season (fratture del perone), che lo vedrà costretto a stare fuori per diverso tempo. Queste le parole dello spagnolo su Instagram:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Tegola Betis, frattura per Isco: “La voglia di tornare in campo non passerà”
altre news
Tegola Betis, frattura per Isco: “La voglia di tornare in campo non passerà”
Pesante infortunio per German Isco, calciatore del Betis: dovrà stare fuori per diverso tempo, c'è la frattura
Un osso può rompersi, ma il mio atteggiamento, la mia forza e la mia voglia di tornare non si romperanno mai. Grazie di cuore per i vostri messaggi di sostegno e per l’affetto, mi sento un privilegiato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA