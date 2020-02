Tavecchio: “Nicchi non apprezzava le norme di ausilio degli arbitri per l’utilizzo del Var”

L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ha parlato anche della visione di Marcello Nicchi, attuale presidente dell’Aia, del Var. Queste le sue dichiarazioni a Radio Punto Nuovo: “Abbiamo applicato noi nel 2016 le norme di ausilio degli arbitri per l’utilizzo del Var, il sistema arbitrale mostrava indifferenza perché non le apprezzava. Nicchi? Le dichiarazioni restano agli atti. Non posso giudicare gli arbitri che sono un’associazione con le proprie gestioni politiche, avranno le proprie motivazioni per eleggere Nicchi”.