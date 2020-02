Presidente Lecce: “VAR? Problema di regole, a Firenze non ci sono stati concessi due rigori clamorosi”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Radio Kiss Kiss della sfida vinta ieri contro il Napoli che ha dato il via a numerose polemiche in casa azzurra (CLICCA QUA):

Le questioni arbitrali – al di là di quest’episodio che è stato già rivisto più volte in televisione e il contatto c’è – vanno affrontate parlando di regole. Quando l’arbitro deve o non deve andare al VAR? A Firenze il Lecce ha vinto, ma ci sono stati due episodi clamorosi in cui non ci sono stati concessi due rigori: ma soprattutto l’arbitro non ha voluto rivederli al VAR, è evidente quindi come il problema alla base di tutto sia una mancanza di regole chiare