Tacconi, l’ex portiere ricoverato d’urgenza all’ospedale: le sue condizioni

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale: il punto sulle sue condizioni

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, è stato ricoverato in ospedale con urgenza. L'ex calciatore, attualmente si trova all'ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia per un'ischemia cerebrale. Il 64enne si è sentito male mentre si trovava all'edizione 2022 delle "Giornata delle Figurine" e dopo aver presenziato ad una cena nella serata di venerdì, nella mattinata di oggi aveva annunciato un ritardo avvertendo un forte mal di testa. In serata è atteso un bollettino medico per chiarire la situazione sulle sue condizioni.