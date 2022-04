Graziani: “Cabral va sostenuto. Amrabat? Una cosa allucinante”

L'ex viola, Ciccio Graziani, ha parlato dell'importanza della sfida di domani della Fiorentina e delle qualità di Cabral e Amrabat

L'ex viola, CiccioGraziani, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di domani della Fiorentina: "Non bisogna avere paura di nulla, dobbiamo semplicemente rispettarla. Se la Fiorentina farà la partita, non ci dovrebbero essere problemi sul trovare la vittoria. Loro avranno pazienza. Sanno che se sbagliano qualcosa, la Fiorentina può punirli in ogni momento. I viola devono far leva sul controllo del gioco, mantenendo sicure le giuste zone di campo".