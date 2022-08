Szczesny, la caviglia fa un brutto movimento: lungo stop in vista?

Improbabile il recupero per la gara del Franchi per Szczesny: Allegri perde di nuovo il polacco

La sfortuna sembra aver preso di mira Wojciech Szczesny. La sua gara contro lo Spezia finisce al 43’: calcio d’angolo ospite, il polacco in uscita perde la palla e ricadendo appoggia male la caviglia destra, chiedendo subito con gesti plateali l’intervento dei medici. Il portiere è uscito in barella, sostituito da Perin, e molto difficilmente non ci sarà sabato pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina.