Svolta Serie A: dopo due anni gli stadi potrebbero tornare al 100%. Le ultime

FIGC e Governo al lavoro per riempire gli stadi e tornare al passato: dal primo marzo la possibile svolta

Dopo due anni, la Serie A potrebbe far presto registrare il tutto esaurito. E' dall'inverno 2020, infatti, che gli stadi italiani, non solo nella massima serie, devono fare i conti con le regole anti-covid, come il resto del paese e del mondo. Ora, però, si va verso il 100% della capienza per l'ultima parte di stagione e per il playoff dei Mondiali che vedrà l'Italia affrontare la Macedonia del Nord. Questo quanto troviamo scritto su Goal.com.