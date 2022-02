GS: due Viola saltano lo Spezia. Multe e squalifiche a pioggia per l’Inter

Il Giudice Sportivo ha emesso il dispositivo relativo alla 24° giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo ha emesso il dispositivo relativo alla 24° giornata di Serie A [LEGGI TUTTO IL COMUNICATO UFFICIALE]. Sono 16 gli squalificati fra giocatori ed allenatori. Per quanto riguarda la Fiorentina, Bonaventura e Torreira, il primo diffidato e il secondo espulso, salteranno entrambi la sfida di lunedì a La Spezia. Nel verdetto emesso pochi minuti fa spiccano, però, le sanzioni nei confronti dei tesserati dell'Inter per le proteste in seguito alla sconfitta nel derby di Milano.