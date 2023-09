Il Monza pesca tra gli svincolati: c'è il Papu Gomez per sostituire l'infortunato Caprari

Il Papu Gomez è pronto a tornare in Serie A. Come riporta Sky Sport l'ex numero 10 dell'Atalanta, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Siviglia, è atteso domani a Monza per firmare con la società brianzola. Mancano solo gli ultimi dettagli, poi sarà un nuovo giocatore a disposizione di Palladino e prenderà il posto dell'infortunato Caprari.