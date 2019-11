Suso, messaggi d’amore a Montella: “Ci somigliamo, per me è stato importante”

Intervistato da Sky Sport, l’attaccante del Milan Suso ha parlato del suo rapporto speciale con Montella. Fu lui a puntare sullo spagnolo in rossonero, dopo l’esperienza in prestito al Genoa: “Ho parlato con Montella e mi disse: ‘Voglio che tu stia qui, stai facendo un lavoro molto buono e vedrai che con me giocherai’. Per me lui è stato importantissimo perché caratterialmente ci assomigliamo molto. Siamo molto simili” ha detto Suso. Che in estate non a caso, fu uno degli obiettivi della Fiorentina… (LEGGI QUI)