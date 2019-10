Suso, dalle sirene (anche viola) di mercato alla rivolta social dei tifosi del Milan

Dal possibile rilancio al declino totale. Il passo è stato breve per Suso, oggetto del desiderio nella calda estate della Fiorentina. L’esterno spagnolo è apparso per l’ennesima volta fuori partita (oltre che colpevole nell’azione del pareggio finale di Calderoni) nel 2-2 di ieri contro il Lecce all’esordio di Pioli sulla panchina del Milan. Il tifo rossonero è in rivolta sui social, tanto che #SusoOut è finito tra gli hashtag in tendenza su Twitter. CLASSIFICA SERIE A – OCCASIONE D’ORO PER LA FIORENTINA, IL MILAN PERDE TERRENO