Superlega, Ceferin: “Juve, Barça e Real? La giustizia è lenta ma arriva sempre”

Il presidente dell'Uefa rincara la dose contro i tre club: "La giustizia è lenta ma arriva sempre"

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin , è tornato a parlare della questione Superlega ai microfoni di Rai Sport, senza mollare la presa su Juve, Barcellona e Real Madrid malgrado il tribunale abbia sospeso le sanzioni, consentendo ai tre club di partecipare alla prossima Champions: "Voglio soltanto dire che la giustizia è lenta - riporta Gazzetta.it - ma arriva sempre. Io non sono entrato nello specifico delle competenze della nostra commissione disciplinare, ma ovviamente l'input è quello di risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo, prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti".

"A volte ho la sensazione che questi tre club siano come dei bambini che saltano la scuola per un po' - prosegue Ceferin -, non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia. Platini? Nulla mi sorprende nel calcio, ma il suo commento non merita il mio commento. Se stringerei la mano ad Agnelli? E' una questione personale, non vorrei replicare, ma penso che lui lo sappia".