Anche Al-Khelaifi boccia la Superlega: “Non aveva a cuore i tifosi”

Il numero uno del PSG non fa sconti

"La Superlega non difende il calcio. La tradizione per cui ogni squadra può realizzare i suoi sogni non può essere rotta. Il calcio c'è da molti anni, la Superlega non aveva a cuore gli interessi dei tifosi. Tutti devono avere la possibilità di partecipare al torneo più importante sotto l'ala della UEFA. La Champions League è un marchio da preservare."