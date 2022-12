Superlega, arriva il “No” definitivo: progetto bocciato pure dall’UE

Caso Superlega, arriva il no definitivo. Così il progetto non vedrà mai la luce del sole, salvo grandi ripensamenti

Il progetto Superlega non è destinato a decollare. Dopo i vari tentativi degli scorsi mesi, è arrivato il no definitivo nelle ultime ore. Infatti, Athanasios Rantos, avvocato generale della Corte Ue ha respinto così la possibilità di vedere in maniera concreta questo nuovo torneo: