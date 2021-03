Superchi: “Stasera mi aspetto una sfida equilibrata, la Fiorentina non è spacciata”

Franco Superchi, doppio ex di Fiorentina e Roma, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il match di stasera al Franchi:

Prevedo una gara equilibrata tra due gare non in salute. A differenza di altri non do la Fiorentina per spacciata. La Roma vista contro il Milan mi pare una squadra in difficoltà, la Fiorentina non è da meno. Ricordo che persino nell’ultima vittoria contro lo Spezia il primo tempo è stato giocato molto male.