Stovini non pone limiti: “Ribery, altro che 10 partite. La squadra deve girargli attorno”

Lorenzo Stovini, ex difensore e tifoso viola, è intervenuto durante ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “L’entusiasmo per il cambio di proprietà a Firenze è sfociato nell’arrivo di Ribery. Non parliamo dell’ultimo arrivato, non si prende un giocatore come lui, a 36 anni, per fargli fare 10 partite. La squadra deve girargli attorno. Mario Gomez arrivò come grande campione ma non si rivelò funzionale al gioco di Montella. Ribery andrà sfruttato nel migliore dei modi.

Come Boateng, potrà fare bene anche nel tempo perché sono due giocatori funzionali al modulo e al tipo di gioco che ha in mente Montella. Ora un centravanti dal mercato? Per come gioca Montella il centravanti può anche non servire. Della Valle? A Firenze non piace stare nel limbo della classifica, poi non c’è mai stato attaccamento da parte della vecchia proprietà”. L’OPINIONE DI GRAZIANI: “RIBERY HA 36 ANNI, MA CHE FISICO!”