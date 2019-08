Graziani: “Felice per l’arrivo di Ribery. Avrà trentasei anni ma che fisico e condizione”

L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto in collegamento ad Anteprima Pentasport di Radio Bruno Toscana per commentare l’acquisto di Ribery ed il mercato della Fiorentina:

“Siamo tutti contenti dell’arrivo di Ribery. E’ vero, ha trentasei anni e l’età potrebbe far preoccupare per quanto riguarda la tenuta e la condizione muscolare. Stiamo parlando però di un fuoriclasse mondiale. E’ uno di quei giocatori come Dzeko e Cristiano Ronaldo che, nonostante l’età, a livello muscolare ne dimostrano meno.

Porterà sicuramente esperienza e qualità tecnica ma anche carisma e personalità nella squadra viola.

Penso che il mercato della Fiorentina non sia ancora finito e che manchino almeno due acquisti di livello. Penso che la dimensione della squadra di Montella, ad oggi, sia quella di aspirare al quinto posto e qualificarsi per l’Europa League. Adesso c’è da correre perchè sabato arriva il Napoli di Ancelotti, che ho visto quest’estate dal vivo e posso dirvi che è una squadra che gioca davvero bene”.