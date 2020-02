Stangata Uefa! Manchester City fuori dalle coppe per due anni per Fair Play finanziario

La Uefa ha escluso il Manchester City dalle coppe europee per le prossime due stagioni, oltre ad aver inflitto ai Citizens una multa da 30 milioni di euro, per la violazione del Fair Play Finanziario. Una stangata pesantissima per il club di Pep Guardiola, che sarà dunque escluso dalla Champions per i prossimi due anni. Ecco il comunicato ufficiale della Uefa:

“La Camera giudicante, dopo aver esaminato tutte le prove, ha riscontrato che il Manchester City Football Club ha commesso gravi violazioni del regolamento sulle licenze e sul fair play finanziario del club UEFA sopravvalutando le entrate delle sue sponsorizzazioni nei suoi conti e nelle informazioni relative al break-even presentate alla UEFA tra il 2012 e 2016”.

“La Camera giudicante ha anche riscontrato che, in violazione del regolamento, il Club non ha collaborato alle indagini sul caso da parte del CFCB”.

“La Camera giudicante ha imposto misure disciplinari al Manchester City Football Club stabilendo che sarà escluso dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club nelle prossime due stagioni (vale a dire le stagioni 2020/21 e 2021/22) e pagherà una multa di 30 milioni di euro”.