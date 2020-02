Il Manchester City escluso dalle coppe: “Siamo sconcertati, faremo ricorso al TAS”

Il Manchester City è stato escluso dalla Champions League per due anni, la sua risposta alla sentenza UEFA è arrivata in serata:

Il Manchester City è sconcertato, ma non sorpreso dall’annuncio della Camera Giudicante. Il club ha sempre fatto presente la necessità di un organo indipendente e imparziale, considerata la grande mole di evidenti prove a supporto della propria posizione. Alla fine del giudizio pregiudiziale, il club ne cercherà uno imparziale il prima possibile, e come prima cosa avvierà il procedimento innanzi al TAS non appena possibile.