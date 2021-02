Come era stato annunciato, si terrà domani, giovedì 18 febbraio, il sopralluogo del sindaco Dario Nardella allo stadio Artemio Franchi. Il primo cittadino ha ribadito anche nelle ultime ore la sua volontà di portare avanti un restyling importante, nella speranza che Rocco Commisso non decida di portare altrove la Fiorentina in futuro. Previsto anche un incontro con la stampa domattina alle ore 10, sarà presente – come sempre – anche Violanews. Stay tuned.