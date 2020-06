Forza Italia interviene di nuovo sul tema stadio dopo le parole di Dario Nardella in conferenza stampa. “Tanto fumo e poco arrosto. Nardella dice di voler parlare attraverso i fatti ma quali fatti? Le chiacchiere forse, da dieci anni ad oggi” dichiarano i deputati Stefano Mugnai ed Erica Mazzetti e Jacopo Cellai, Capogruppo a Palazzo Vecchio.

“Nardella – proseguono gli esponenti forzisti – dice di non avere ‘nessuna invidia’ per eventuali altre scelte da parte della Fiorentina. Dal sindaco ci aspettavamo risposte non proclami e altre ovvietà, non può certo lui vincolare un imprenditore a determinate scelte. Un imprenditore deve essere lasciato libero di investire dove voglia. Incredibile ma vero, pur non pronunciando mai la parola ‘Campi Bisenzio’, Nardella, dopo aver detto e sostenuto che la Mercafir fosse l’unica opzione, ha fatto inversione a U. Per quanto riguarda le parole sul Franchi, corredate da un utile spiegone di diritto amministrativo, ci fa piacere che il PD si sia reso conto che si debba preservare l’impianto”.