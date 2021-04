Spezia, Italiano: “Troppi errori, adesso i punti sono pesanti”

Sconfitta pesante per lo Spezia, che adesso si guarda alle spalle e vede avvicinarsi il Torino: i ragazzi di Italiano sono in piena lotta salvezza, nonostante la buona stagione

"La squadra non deve affrontare le gare con questo atteggiamento a sette giornate dal termine. Bisogna cercare di essere diversi da ciò che siamo stati oggi. E' stata una partita negativa e troppi errori l'hanno condizionata. Una giornata così ci può stare, ne prendiamo atto perché non voglio drammi e non voglio neanche arrabbiarmi più di tanto. La responsabilità della brutta prestazione è dovuta al fatto che eravamo un po' scarichi mentalmente e questo non deve accadere. Mancano poche partite e i punti sono pesanti".