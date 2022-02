Spezia, il report: in campo verso la Fiorentina. Tre giocatori lavorano a parte

Lo Spezia nel pomeriggio si è allenato sul terreno del Comunale di Follo per preparare il match casalingo di lunedì contro la Fiorentina

Dopo essere tornate ieri da Salerno - si legge su Spezia1906.com - le Aquile nel pomeriggio si sono allenate sul terreno del Comunale di Follo per preparare il match casalingo di lunedì contro la Fiorentina. Dopo il consueto riscaldamento i ragazzi di Thiago Motta hanno svolto esercitazioni tecniche e una partita finale a campo ridotto. Ancora lavoro personalizzato per Aimar Sher e Simone Bastoni. Si è allenato separatamente in via precauzionale anche Viktor Kovalenko, in seguito al fastidio muscolare accusato domenica in rifinitura. Domani mattina si terrà una nuova seduta a Follo.