Spadafora riapre: “Necessità di ripartire per il valore economico e sociale del mondo dello sport”

Dopo aver frenato in maniera tangibile nelle dichiarazioni di ierilaltro a Rai 2 (“oggi non mi sento di dare per certa né la ripresa del campionato nè quella degli allenamenti il 4 maggio“), il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato poco fa al Senato:

“Ho chiesto alle federazioni dei protocolli per riprendere le attività sportive in sicurezza. Venerdì riceverò gli esiti di questi lavori, oggi alle 12 incontrerò tutti i rappresentanti del mondo del calcio e della FIGC. Tutto ciò ci permetterà di valutare se saremo in grado di riaprire il 4 maggio, e come. C’è la necessità di ripartire per l’enorme valore economico e sociale del mondo dello sport. Da parte nostra c’è grande volontà di spingere per la ripartenza, ma il primo obiettivo è quello di garantire la tutela della salute dei nostri cittadini. È nostra intenzione allora studiare un programma che permetta di ripartire con gli allenamenti, per poi ragionare sulla ripresa dei campionati, consapevoli che la ripartenza va spinta ma va anche tutelata la salute.”