Spadafora: “Ripresa degli allenamenti? Al momento nessuna certezza. Il calcio…”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato alla Rai. Queste le sue dichiarazioni in merito ad una possibile ripartenza della Serie A:

Domani ci sarà un incontro con la FIGC, sarà presentato un protocollo per riprendere gli allenamenti che analizzeremo insieme. Lo sport non è solo calcio e il calcio non è solo Serie A. Ad oggi non mi sento di dare per certa né la ripresa del campionato nè quella degli allenamenti il 4 maggio. Taglio stipendi nel calcio? Il mondo della Serie A vive in maniera diversa rispetto al resto degli sport e al resto degli italiani. Ovviamente il mio auspicio è che tutto possa riprendere, ma al momento non si può dare per certa nessuna riapertura se prima non esistono le giuste condizioni per il paese. Partite in chiaro in caso di ripartenza? Quando ci ho provato ho avuto un confronto molto acceso con l’ad di Sky e col presidente di Lega Dal Pino, il tema è spinoso.