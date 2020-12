Spadafora: “Riapertura stadi? Ancora troppo presto. Ma ci stiamo lavorando”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto al Gazzetta Sports Awards, manifestazione andata in onda su Gazzetta.it che ha visto premiare gli atleti che più si sono distinti nella scorsa stagione. Queste le sue parole riguardo un’eventuale riapertura degli stadi: “Sarà importante quando sarà possibile, in sicurezza, far tornare la gente, come sta accadendo in Inghilterra seppur con numeri ridotti. E’ diverso per chi vede le partite in tv, ma anche per chi gioca, i calciatori sono abituati a scendere in campo anche per la gente che li incita”. E a Cairo che invita a far tornare il pubblico in tempi brevi, il ministro replica: “Sono d’accordo e stiamo lavorando col Cts per una riapertura il prima possibile anche se ora è ancora troppo presto coi numeri che ci sono. Non faccio annunci ma sicuramente è un principio che condivido”.