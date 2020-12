Caso: “La Fiorentina rischia, senza carattere e personalità. Avrebbe bisogno del pubblico”

In un’intervista a TMW, l’ex viola Domenico “Mimmo” Caso, ha avuto modo di parlare della crisi della Fiorentina. Queste le sue preoccupazioni:

I viola rischiano tanto, soprattutto vedendoli in questa situazione, senza personalità, senza carattere. E’ in gran difficoltà e l’assenza del pubblico è un aiuto in meno, ci sarebbe bisogno della città e del suo sostegno, è un handicap maggiore. La pesantezza della classifica fa pensare tanto e la squadra non si esprime per i propri valori. Anche il Torino rischia tanto: non sono squadre abituate a quelle posizioni. Vedendo le partite, queste due squadre paiono in difficoltà dal punto di vista caratteriale. Il Torino qualche buona prestazione l’ha fatta, la Fiorentina già prima sembrava una formazione fragile caratterialmente e poi la partenza di Chiesa ha impoverito il bagaglio tecnico. Spero ne vengano fuori ma stiamo parlando di due squadre che alle prime difficoltà si arrendono in modo incredibile