Spadafora: “Juve-Milan, ieri ha funzionato tutto bene. Ma lo sport non è solo calcio”

“Ieri sera ha funzionato tutto bene, ma ci siamo arrivati dopo un percorso molto complicato, difficile, ricordando sempre che lo sport non è soltanto il calcio e il calcio non è solo la Serie A”. Così Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la ripresa del calcio in Italia con la semifinale di Coppa Italia fra Juve e Milan.

“Siamo solo agli inizi, ora speriamo che i protocolli stabiliti possano dare tutte le garanzie necessarie”, ha aggiunto il ministro che sul rinvio della ripresa degli sport amatoriali di contatto come il calcetto ha detto: “Il ministro della Salute Speranza ha ritenuto di non poter autorizzarli perché dobbiamo ancora rispettare le regole dell’uso della mascherina e del distanziamento”.