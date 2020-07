Spadafora frena: “Pensare alla riapertura degli stadi è fuori dalla realtà”

“Gravina è preoccupato per la ripartenza per la rigidità dei protocolli sanitari? Io sono preoccupato principalmente della situazione emergenziale sanitaria in Italia. Nel momento in cui capiremo come evolve la situazione sanitaria, ci occuperemo anche del calcio e di tutto il resto”. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a Radio Kiss Kiss. “Speriamo che a settembre si riparta in tranquillità. Sull’apertura degli stadi, le fughe in avanti di chi vuole ripartire subito e con gli stadi aperti sono fughe fuori dalla realtà”. INTANTO SLITTA L’INIZIO DELLA PROSSIMA SERIE A