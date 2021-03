Buone notizie per il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici: Riccardo Sottil – riporta Sky Sport, è vicino al rientro in squadra. Il viola in prestito è fuori da più di un mese a causa di una lesione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 10-15 giorni tornerà a disposizione. Sottil, autore di un ottimo inizio di stagione, era stato man mano messo da parte da Di Francesco. Tra un paio di settimane l’occasione per dimostrare il suo valore.