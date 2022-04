Sorteggi Mondiali, tutti i gironi di Qatar 2022. Sfida intrigante tra Viola

L'esito completo dei sorteggi

Si sono appena conclusi i sorteggi per i Mondiali in Qatar del 2022. La competizione, che non vedrà presente l'Italia, ospiterà comunque numerosi giocatori viola (tra chi è sicuro del posto e chi invece sogna un'insperata convocazione). Questa la griglia completa in cui tra le file viola spicca la sfida tra l'Argentina di Nico Gonzalez e Quarta e la Polonia di Piatek e Dragowski. Girone di ferro invece per i tre giocatori serbi: