Quanti viola al Mondiale? Tra certezze, speranze e delusioni “italiane”

Ecco i giocatori della Fiorentina che saranno protagonisti nel Mondiale in Qatar. C'è ancora qualche speranza per alcuni, ma non per tutti

Redazione VN

Nella giornata di ieri si sono conclusi i match utili per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Vediamo chi saranno i Viola protagonisti con le proprie nazionali:

Partendo da chi è fresco di qualificazione, Amrabat tenterà l'impresa con il suo Marocco, Torreira guiderà l'Uruguay mentre Piatek e Dragowski rappresenteranno la Polonia. L'Argentina potrà contare sul talento di Nico Gonzalez, grandi prove in nazionale per lui, e sulla fisicità di Martinez Quarta. Milenkovic, Nastasic e Terzic andranno a difendere il loro Mondiale con la Serbia, mentre Ikonè sfreccerà sulla fascia della Francia.

"La speranza è l'ultima a morire" e infatti, alcuni giocatori della Fiorentina sperano ancora in una chiamata da parte della propria nazionale. Igor e Cabral, potranno guadagnarsi il loro posto nel Brasile in questi ultimi mesi. Anche Maleh potrebbe raggiungere il Marocco, visto le sue qualità. Luis Enrique osserverà senza dubbio Odriozola, rivelazione della difesa di Italiano. Duncan, lasciato fuori dalle convocazioni della Coppa D'Africa, potrà riconquistare la titolarità nel Ghana. Chi invece non avranno nemmeno la forza della speranza saranno capitan Biraghi e Gaetano Castrovilli che, come Pulgar, non sono riusciti a qualificarsi.