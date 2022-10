Sorridono gli stadi: superate Spagna e Francia per percentuale di riempimento

La Serie A e l'Italia festeggiano un dato molto positivo legato alla vendita dei biglietti e alle presenze allo stadio rispetto alla passata stagione. Da agosto in poi, vengono venduti di media il 5-6% dei biglietti in più, il che porta a un dato di riempimento dell'81%, superiore a quelli di Spagna e Francia fermi al 76%. Anche se Inghilterra e Germania al momento sono inarrivabili, visto che superano di gran lunga il 90% di media, se questo incremento italiano venisse confermato fino al termine della stagione in corso, i club guadagnerebbero circa 40 milioni di euro in più rispetto alle attese. A riportarlo è La Repubblica.