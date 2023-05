Sky torna alla conquista: acquistati i diritti su (quasi) tutte le Coppe europee

In vista del triennio 2024/27 Sky è tornato alla carica per le Coppe europee e ha acquistato i diritti in esclusiva su tutte le piattaforme di 185 partite delle 203 disponibili di UEFA Champions League e di tutte quelle di Europa League e Conference League. Sarà poi lo stesso Sky a trasmettere le finale di UEFA Europe Super Cup e di UEFA Super Cup, il cui formato è ancora in via di definizione.