Sky, Thuram all’Inter: accordo trovato. Al calciatore 6,5 milioni annui

L'Inter ha trovato l'accordo verbale per l'ingaggio di Marcus Thuram. Come scrive SkySport, l'attaccante francese 25enne ha dato l'ok per il trasferimento al club nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Arriverà a parametro zero, dopo essersi svincolato dal Borussia Moenchengladbach dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni. I nerazzurri hanno proposto al calciatore francese un ingaggio sui 6/6.5 milioni netti all'anno, grazie anche alle agevolazioni del Decreto crescita. Superata la concorrenza del Milan, che attendeva una risposta da parte di Thuram, prima dell'inserimento da parte dell'Inter, che si è verificato questa mattina. Un inserimento che si è rivelato decisivo.