Possibili novità di formazione sia nel Brescia che nella Fiorentina in vista della gara di stasera. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Marco Benassi, che potrebbe prendere il posto di un Badelj non al 100%. Per quanto riguarda le Rondinelle, invece, Corini pensa ad Ayè per fare coppia con Donnarumma in attacco. In tal caso Mario Balotelli si accomoderebbe in panchina. PRESSING OSSESSIVO, DENSITA’ IN MEZZO AL CAMPO E VERTICALIZZAZIONI: ECCO IL BRESCIA DI CORINI