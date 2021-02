Sky, multa di 2 milioni dall’Antitrust: “Pratiche commerciali scorrette”

Arriva la stangata da parte dell’Antitrust nei confronti di Sky. Come riportato da gazzetta.it, infatti, l’Authority ha multato l’emittente di Murdoch per una cifra che si aggira sui 2 milioni complessivi. Alla tv satellitare viene imputato il mancato rimborso automatico in favore degli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport a causa delle sospensioni degli eventi sportivi dovute all’epidemia.

Una seconda pratica ingannevole riguarda lo “sconto coronavirus” messo a disposizione da Sky. Secondo l’Authority, la tv inglese avrebbe imposto ostacoli onerosi e sproporzionati per la fruizione di questo sconto da parte dei clienti.