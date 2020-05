Come riferisce Sky Sport, la FIGC, se nel frattempo il Governo non avrà preso decisioni definitive e contrarie, durante il consiglio federale dell’8 maggio sposterà ulteriormente in avanti il termine della stagione dal 2 al 31 agosto. Un tentativo in più per evitare le enormi perdite che comporterebbe una chiusura definitiva. Si dovrebbe attendere il benestare della FIFA, che studia le alternative.