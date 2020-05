Passaggi di categoria sì, scudetto verso il no: tutte le soluzioni al vaglio, la FIFA riflette

Il Corriere dello Sport fornisce un’ampia veduta su tutte le contromosse che il pallone potrebbe prendere se la decisione fosse quella di non riprendere entro le tempistiche stabilite. Parliamo dei piani B, C e D, che sarebbero già stati esposti ai vertici del calcio italiano: le promozioni e le retrocessioni sarebbero mantenute, ma ridotte (nel caso della Serie A, da 3 a 2, con nessun allargamento a più squadre); non verrebbe assegnato nessun titolo, perché non risulta necessario ai fini delle coppe europee e produrrebbe al massimo un vuoto negli almanacchi. La Juventus, prima in classifica con un leggero vantaggio sulla Lazio, non è interessata ad un titolo a tavolino.

Ma c’è un’ipotesi, che sarebbe legata ad una proroga della FIFA sul termine ultimo per concludere le stagioni, ossia il 2 agosto. Se si potesse riprendere a settembre le cose cambierebbero, e magari, visti i vari stop già decisi in Europa (Francia, Belgio, Olanda), l’organo mondiale potrebbe ricredersi. Inoltre, dovranno cambiare i requisiti minimi per l’iscrizione ai campionati, verosimilmente adesso irraggiungibili per molte realtà.